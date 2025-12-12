Gestantes de Porto Velho celebram chegada da vacina contra bronquiolite

Publicada em 12/12/2025 às 16h42
Deiziane Correia, enfermeira e grávida de 35 semanas, chegou cedo a um dos pontos de vacinação da capital. À espera de um menino, ela carregava no rosto a mistura de ansiedade e alívio que só quem vive a maternidade entende. “Quando soube que a vacina já estava disponível, corri para tomar. A gente sabe o quanto o VSR é perigoso para os pequenos, então é uma segurança enorme para mim e para ele”.
Bianca de Almeida, empresária, grávida de 37 semanas de uma menina, também não perdeu tempo e foi em busca do imunizante. Ela passou os últimos meses acompanhando notícias sobre o aumento de casos de bronquiolite e desejava apenas uma coisa: tranquilidade. “A gente faz tudo para proteger nossos filhos. Essa vacina chega num momento importante, me sinto mais calma sabendo que ela vai nascer com essa proteção.”
As duas fazem parte do grupo de gestantes a partir de 28 semanas que agora podem receber a dose contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), responsável pela bronquiolite, uma das principais causas de internação em bebês nos primeiros meses de vida.
Proteção antes de nascer
A vacina oferecida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), tem como objetivo reduzir complicações respiratórias nos recém-nascidos. Ao se vacinar, a mãe transfere anticorpos capazes de proteger o bebê nos primeiros dias de vida, quando ele ainda não pode receber imunizações próprias contra o vírus.
Possíveis reações
Assim como qualquer vacina, podem ocorrer algumas reações leves e temporárias, como:
- Dor no local da injeção
- Fadiga
- Dor de cabeça
- Mialgia (dor muscular)
- Náusea
"Essas reações são esperadas e indicam que o organismo está respondendo ao imunizante. Na maioria das vezes, são leves e desaparecem espontaneamente em poucos dias", explica Elizeth Gomes, coordenadora de imunização da Semusa.
A Semusa orienta que, caso a gestante sinta algum desconforto ou tenha dúvidas, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima.
Disponível nas unidades da capital
A vacina já está disponível nas UBSs de Porto Velho, seguindo os horários de atendimento de cada unidade. A recomendação é que todas as gestantes a partir de 28 semanas procurem o serviço, garantindo proteção para si e para o bebê.
Com a chegada dessa nova etapa da campanha, histórias como as de Deiziane e Bianca se repetem por toda a cidade, mães que carregam no peito o mesmo sentimento: o desejo de proteger quem ainda nem chegou ao mundo.
Texto: Nathalie Ventura
Comentários
Seja o primeiro a comentar!