Prefeitura convoca a população para campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro

Publicada em 12/12/2025 às 15h59
Estoques de sangue baixos! A Secretaria Municipal de Saúde convoca a população para uma campanha urgente de doação em parceria com o Hemocentro de Cacoal. Sua ajuda é crucial para salvar vidas!
Data: 17 de Dezembro de 2025
Transporte Gratuito para Cacoal:
Local de Saída: Praça dos Pioneiros (frente à Secretaria de Saúde)
Horários: 07h30 (manhã) e 13h00 (tarde)
Confirme presença para quem vai sair no transporte gratuito.
WhatsApp:
(69) 9 8110-8322
(69) 9 8481-9766
(69) 9 9902-6549
Sua solidariedade é fundamental!
