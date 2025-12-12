Trump aparece com Epstein em novas fotos divulgadas por democratas do acervo do bilionário

Publicada em 12/12/2025 às 15h53
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparece em novas fotos do acervo de Jeffrey Epstein divulgadas por democratas nesta sexta-feira (12).
O republicano aparece em três das 19 fotos liberadas para a imprensa pelo Comitê de Supervisão da Câmara. Em uma delas, ele está ladeado por várias mulheres cujos rostos foram ocultados.
Trump foi amigo de Epstein, condenado por comandar uma rede de exploração sexual, durante anos, mas afirma que eles se desentenderam por volta de 2004, anos antes da primeira prisão do bilionário, e sempre negou qualquer irregularidade.
As fotos também mostram outras figuras de destaque como o ex-presidente Bill Clinton, o aliado de longa data de Trump Steve Bannon, o ex-secretário do Tesouro de Clinton Larry Summers, o empresário Bill Gates, o diretor Woody Allen e Andrew Mountbatten-Windsor, que perdeu seu título de príncipe por causa de sua ligação com Epstein.
No comunicado liberado junto com as imagens, o deputado Robert Garcia, democrata da Califórnia e membro de maior hierarquia da comissão, afirma que "mais de 95.000 fotos" recebidas pelo espólio de Epstein estão sendo analisadas e acrescenta que outras serão divulgadas ao público "nos próximos dias e semanas".
"Chegou a hora de acabar com esse acobertamento da Casa Branca e fazer justiça às vítimas de Jeffrey Epstein e seus poderosos amigos. Essas fotos perturbadoras levantam ainda mais questões sobre Epstein e seus relacionamentos com alguns dos homens mais poderosos do mundo. Não descansaremos até que o povo americano saiba a verdade. O Departamento de Justiça deve divulgar todos os arquivos", disse o deputado Robert Garcia.
Apesar das fortes declarações, as fotos não mostram nenhuma atividade ilegal por parte desses indivíduos.
O Departamento de Justiça dos EUA tem uma semana, até o dia 19 de dezembro, para abrir todos os arquivos da investigação contra o bilionário depois que o presidente sancionou uma lei aprovada pelo Congresso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!