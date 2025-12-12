“Fui engolido pelo personagem”: Leo Chaves relembra síndrome do pânico no auge da fama

Publicada em 12/12/2025 às 15h23
O cantor Leo Chaves, de 49 anos, falou abertamente sobre o período em que enfrentou a síndrome do pânico, justamente quando vivia o auge da carreira ao lado do irmão Victor. O relato foi feito durante participação no podcast Inteligência LTDA.
Segundo o artista, o medo passou a interferir em situações rotineiras, transformando atividades comuns em grandes desafios. Subir ao palco, sair do hotel ou até embarcar em um avião se tornaram momentos de extrema tensão.
“Acabei sendo engolido pelo personagem que eu mesmo construí. Chegou um momento em que eu já não sabia mais qual caminho estava seguindo”, afirmou.
Leo explicou que só conseguiu lidar com a crise após iniciar terapia, processo que o levou a confrontar aspectos profundos da própria vida. “Consegui perceber o caos que minha vida tinha virado. Tirei a máscara. Fazia o papel de bom pai, mas em casa não havia conexão. Eu não conseguia criar vínculos afetivos. Vivia dizendo que tudo ia bem, mas bastava chegar em Uberlândia para perceber o quanto estava tudo desorganizado”, relatou.
O cantor também destacou como a fama o afastou de experiências simples, como frequentar restaurantes ou clubes. “Minha rotina era sufocante. A terapia me ajudou a me reencontrar e entender como é importante fazer coisas durante o dia que te devolvam para você mesmo. Eu tinha aceitado essa blindagem da fama e acreditado que o artista não podia aparecer. Hoje, levo uma vida quase totalmente livre”, declarou.
A dupla Victor & Leo, conhecida por uma série de sucessos e grandes turnês pelo país, anunciou uma pausa na carreira em 2018. Após um período dedicado a projetos solo, os irmãos retomaram os trabalhos juntos em 2023, com uma nova turnê nacional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!