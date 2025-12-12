“Beijo, Dilma”: Ana Maria Braga manda recado à ex-presidente no Mais Você

Publicada em 12/12/2025 às 15h06
A edição desta sexta-feira (12) do Mais Você, da TV Globo, teve uma menção especial à ex-presidente Dilma Rousseff, que completa 78 anos no próximo domingo (14). Durante o programa, Ana Maria Braga enviou uma mensagem direta à política ao comentar a data comemorativa.
“Beijo, Dilma”, disse a apresentadora ao destacar o aniversário da ex-presidente, que atualmente comanda o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), instituição conhecida como Banco do Brics.
A lembrança levou o público a relembrar a participação de Dilma no programa em março de 2011, quando ainda exercia o cargo de presidente da República. Na ocasião, a política falou sobre a forma como mulheres em posições de poder são percebidas pela sociedade.
“É interessante como esperam de nós, mulheres, certa fragilidade. Isso decorre do fato de que a mulher, quando assume um alto cargo, é vista fora do seu papel. Acho que, a partir de agora, isso vai começar a ser encarado como uma coisa normal e natural. As pessoas vão se acostumar com cada vez mais mulheres conquistando espaço”, afirmou Rousseff na época.
Durante a entrevista, Ana Maria Braga também questionou Dilma sobre o uso do termo “presidenta”, que passou a ganhar espaço naquele período. A ex-presidente explicou o significado da escolha. “É para enfatizar que a agora existe uma mulher no mais alto cargo do país, que nós podemos sim chegar longe”, declarou.
