“Me ajudou muito”: Ronaldo Fenômeno fala sobre terapia e pressão no futebol

Ronaldo Fenômeno, de 49 anos, participou ao lado da esposa, Celina Locks, de 35, do programa Angélica Ao Vivo, exibido pelo GNT nesta quinta-feira (11). Durante a atração, o ex-atleta e comentarista esportivo falou abertamente sobre a importância da terapia em diferentes momentos da sua trajetória pessoal e profissional.
Ao abordar o tema da saúde mental, Ronaldo afirmou que recorreu ao tratamento psicológico em mais de uma fase da vida e destacou os benefícios obtidos. “Em várias situações eu precisei e fiz tratamento, e me ajudou muito em todas as vezes. Seja em relacionamento, no trabalho, na minha relação com imprensa e torcedor”, declarou.
Na sequência, o ex-jogador comentou sobre a pressão enfrentada por atletas de alto rendimento, especialmente em momentos decisivos do futebol. “No futebol têm muitas coisas que para um atleta são muito desumanas. Tipo uma disputa de pênalti numa semifinal de Copa do Mundo. Aquilo é muito cruel para um jovem de 20 anos de idade enfrentar por uma situação dessas”, afirmou.
Ronaldo também relembrou uma experiência marcante como torcedor. “Já tinha visto o Zico perder pênalti em 1986 e aquilo foi traumatizante demais porque sempre fui flamenguista”, completou.
O clima do programa ficou mais leve quando Sabrina Sato, que também participava da atração, fez uma brincadeira envolvendo Celina Locks. “A Celina te obrigou, né?”, disse a apresentadora. Em tom descontraído, Ronaldo respondeu mencionando a diferença de idade entre o casal: “Não, acho que a Celina nem era nascida na primeira vez que eu [fiz]”.
