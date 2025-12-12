Homem morre na UPA após troca de tiros com a polícia durante operação
Por Extraderondonia.com.br
Publicada em 12/12/2025 às 15h30
 Um homem de 27 anos, identificado como Rogério, morreu na manhã desta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, após trocar tiros com policiais durante uma operação integrada das Polícias Civil e Militar, realizada para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão contra integrantes da facção Comando Vermelho, em Vilhena.

O suspeito foi socorrido baleado e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

Até o momento, nenhum familiar foi localizado. A funerária Santo Cristo procura parentes para identificar oficialmente o corpo.

Informações podem ser repassadas pelo telefone (69) 98442-2659 ou diretamente na funerária, localizada ao lado do Hospital Regional. 

Polícia Vilhena
