Homem morre na UPA após troca de tiros com a polícia durante operação

Por Extraderondonia.com.br
Publicada em 12/12/2025 às 15h30
Um homem de 27 anos, identificado como Rogério, morreu na manhã desta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, após trocar tiros com policiais durante uma operação integrada das Polícias Civil e Militar, realizada para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão contra integrantes da facção Comando Vermelho, em Vilhena.
O suspeito foi socorrido baleado e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.
Até o momento, nenhum familiar foi localizado. A funerária Santo Cristo procura parentes para identificar oficialmente o corpo.
Informações podem ser repassadas pelo telefone (69) 98442-2659 ou diretamente na funerária, localizada ao lado do Hospital Regional.
