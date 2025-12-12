Polícia Milita aprende 5 kg de maconha em depósito dos Correios em Ji-Paraná

Publicada em 12/12/2025 às 13h50
Na manhã desta sexta-feira, 12, uma guarnição da Força Tática, em conjunto com a equipe do Canil do 2º Batalhão de Polícia Militar, foi acionada para averiguar uma denúncia no depósito dos Correios, em Ji-Paraná. A informação, repassada pela Agência de Inteligência do Comando Regional de Policiamento II, indicava a possível existência de uma encomenda contendo substância entorpecente.
No interior do depósito, foi realizada uma inspeção preliminar da encomenda suspeita. Durante o procedimento, a cadela de faro K9 Samy apresentou reação ativa característica de detecção de entorpecentes, indicando a presença de substância ilícita no volume.
Por se tratar de um órgão federal e visando a estrita observância dos protocolos legais, foi solicitado o apoio da Polícia Federal, que deslocou uma equipe até o local para acompanhar a ocorrência.
Após a abertura da embalagem, constatou-se a presença de uma substância esverdeada, com odor característico de maconha. A equipe da Polícia Federal realizou a testagem preliminar, que apresentou resultado positivo para Cannabis Sativa, confirmando a materialidade do delito.
O material ilícito foi apreendido e pesado pela Polícia Federal, totalizando aproximadamente 5,6 kg de entorpecente, sendo posteriormente recolhido e apresentado na Delegacia de Polícia Federal para adoção das providências legais cabíveis.
De acordo com as apurações iniciais, a encomenda teria como destino o estado de São Paulo. O uso do serviço postal nesse contexto é compatível com a prática de tráfico interestadual de drogas, evidenciando elevado risco à ordem pública e potencial impacto social negativo, diante da tentativa de inserção de grande quantidade de substância ilícita em circulação.
A Polícia Militar de Rondônia reafirma, por meio de ações como esta, seu empenho permanente no combate ao tráfico de drogas, atuando de forma integrada com os órgãos de segurança e inteligência para impedir a circulação de entorpecentes e desarticular práticas criminosas que ameaçam a ordem pública.
