Homem é preso após fazer disparos com pistola em via pública

Publicada em 12/12/2025 às 09h00
Um homem de 33 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (12), após ser flagrado armado em um veículo na Avenida Raimundo Cantuária, bairro Tiradentes em Porto Velho.
Uma guarnição do setor 14 do 5º Batalhão fazia patrulhamento pela Avenida Mamoré quando escutou cerca de três tiros nas proximidades, em seguida um veículo modelo HB20 saiu em velocidade sentido centro.
Após acompanhamento a guarnição conseguiu fazer a abordagem a um casal, onde a mulher que conduzia o carro. O suspeito que estava como passageiro logo confessou que estava armado, e entregou uma pistola calibre 9mm com 12 munições intactas.
No local dos disparos foram encontradas outras três capsulas do mesmo calibre deflagrados. O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.
