Assembleia Legislativa encerra campanha de ativismo com debate sobre trabalho decente para mulheres

Na última quinta-feira (11), a deputada estadual e procuradora especial da Mulher, Ieda Chaves (União Brasil), participou do “Encontro com Elas”, promovido pela Assembleia Legislativa de Rondônia por meio da Procuradoria Especial da Mulher (PEM). A iniciativa marcou o encerramento da campanha internacional “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”.
A ação discutiu o tema “Trabalho Decente como Direito Humano: desafios e avanços para as mulheres da região Amazônica”. O debate contou com a participação da psicóloga Cibelle Amaral, da advogada e professora Denise Torquato e do advogado, professor e doutor em Ciência Política Vinícius Miguel.
“Não tem como falar de direitos humanos se nós também não falávamos das mulheres. E, principalmente, de todos os tipos de violência que as mulheres vêm passando ao longo de tantos anos. Aliás, durante toda a nossa existência”, observou Ieda Chaves.
Abordagens
O encontro destacou a importância de enfrentar desigualdades de gênero, ampliar a conscientização sobre impactos sociais e econômicos, valorizar relatos sobre condições de trabalho e conectar direitos humanos a temas como igualdade salarial, segurança, saúde e o combate ao assédio e à violência.
Ieda Chaves reforçou que o diálogo deve envolver toda a sociedade. “Precisamos de homens e mulheres com papel ativo. Não existe evolução sem respeito. Foi um espaço de reflexão que reafirma nosso compromisso em defender os direitos das mulheres e fortalecer políticas públicas que garantam segurança, dignidade e voz”, disse.
Índices de violência
Dados do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (Sesdec) mostram que os casos de violência contra a mulher seguem em alta. Entre 1º de janeiro e 3 de novembro de 2025, mais de 11.360 ocorrências foram registradas em Rondônia.
Participação
“Agradeço muito a participação de todos. Precisamos de mais mulheres no parlamento, mulheres que deem voz a outras mulheres, especialmente aquelas que não podem mais ser ouvidas”, disse a deputada.
Durante sua fala, Ieda Chaves também destacou a importância do engajamento masculino e enfatizou que a mobilização deles é essencial no enfrentamento ao feminicídio. Ela comentou também sobre o aumento da visibilidade desses casos nas redes sociais e o impacto das narrativas violentas que seguem aparecendo diariamente.
Parceria
O “Encontro com Elas” contou com a parceria da Universidade Federal de Rondônia (Unir) através do Grupo de Pesquisa sobre História, Educação Social e Vida Cotidiana (Humanize).
