Alan Queiroz propõe convênio de R$ 2,4 milhões para aquisição de aduelas, em Governador Jorge Teixeira

Publicada em 12/12/2025 às 10h45
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) apresentou indicação ao governo de Rondônia para a celebração de um convênio, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em parceria técnica com a Prefeitura de Governador Jorge Teixeira, destinado à aquisição de aduelas de concreto no valor de R$ 2,4 milhões. A iniciativa reforça a necessidade de investimentos na infraestrutura rural do município, visando solucionar pontos críticos afetados por alagamentos e erosões.
A infraestrutura municipal de Governador Jorge Teixeira necessita de intervenções urgentes em diversos pontos críticos, especialmente em áreas que demandam obras de drenagem profunda e travessias seguras. O uso de aduelas de concreto é essencial para a construção de passagens molhadas, substituição de pontes deterioradas e implantação de sistemas de drenagem de grande porte, garantindo segurança, escoamento eficiente das águas das chuvas e circulação adequada de veículos e pedestres.
As aduelas permitirão solucionar problemas recorrentes de alagamentos, erosões, interrupções de tráfego e isolamento de comunidades, sobretudo na zona rural, onde muitas famílias dependem exclusivamente das vias municipais para deslocamento, transporte escolar, acesso à saúde e escoamento da produção agrícola.
O deputado Alan Queiroz ressaltou que o convênio é essencial para superar desafios que impactam diretamente o dia a dia da comunidade. “A aquisição dessas aduelas representa um avanço importante para Governador Jorge Teixeira. Sabemos das dificuldades enfrentadas nas estradas rurais e o quanto isso afeta produtores, trabalhadores e estudantes. Nosso objetivo é garantir segurança, trafegabilidade e condições adequadas para que a população possa se deslocar com tranquilidade”, afirmou.
Com isso, a indicação reforça o compromisso com o desenvolvimento estrutural de Governador Jorge Teixeira, destacando a importância de investimentos contínuos que garantam segurança, mobilidade e melhores condições de vida para a população.
