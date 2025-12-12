Após saída do SBT, Geraldo Luís desabafa ao lembrar Silvio Santos: “Ah, se você estivesse vivo…”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 12/12/2025 às 10h50
Nos acompanhe pelo Google News

No dia em que Silvio Santos completaria 95 anos, Geraldo Luís compartilhou nesta sexta-feira (12) uma série de fotos ao lado do comunicador e escreveu um desabafo em tom de homenagem. A publicação ocorre nove dias após sua saída do SBT, onde permaneceu por quatro meses no “Aqui Agora”.

Ao relembrar o apresentador, Geraldo destacou a relação de respeito e apoio que dizia receber mesmo à distância. Na legenda, afirmou que Silvio valorizava “os verdadeiros, os leais e os simples de coração”, citando ainda presentes enviados ao longo dos anos por funcionários próximos ao empresário.

Ele também relatou momentos pessoais vividos nos bastidores da emissora. Segundo Geraldo, subir a rampa do SBT e passar pelo camarim de Silvio se tornaram rituais de agradecimento e busca por inspiração. “Me entreguei ao seu chão sagrado”, escreveu.

No encerramento do texto, o apresentador declarou que carrega Silvio Santos no coração e recordou quando enviou, por meio de Orlando — funcionário histórico do SBT —, ideias para o “Aqui Agora”. “Sei que você aí de cima ouviu”, afirmou.

Silvio Santos morreu em 17 de agosto do ano passado, aos 93 anos.

 

Geraldo Luís Silvio Santos SBT homenagem Aqui Agora aniversário postagem desabafo televisão apresentador
Imprimir imprimir