Após saída do SBT, Geraldo Luís desabafa ao lembrar Silvio Santos: “Ah, se você estivesse vivo…”

Publicada em 12/12/2025 às 10h50
No dia em que Silvio Santos completaria 95 anos, Geraldo Luís compartilhou nesta sexta-feira (12) uma série de fotos ao lado do comunicador e escreveu um desabafo em tom de homenagem. A publicação ocorre nove dias após sua saída do SBT, onde permaneceu por quatro meses no “Aqui Agora”.
Ao relembrar o apresentador, Geraldo destacou a relação de respeito e apoio que dizia receber mesmo à distância. Na legenda, afirmou que Silvio valorizava “os verdadeiros, os leais e os simples de coração”, citando ainda presentes enviados ao longo dos anos por funcionários próximos ao empresário.
Ele também relatou momentos pessoais vividos nos bastidores da emissora. Segundo Geraldo, subir a rampa do SBT e passar pelo camarim de Silvio se tornaram rituais de agradecimento e busca por inspiração. “Me entreguei ao seu chão sagrado”, escreveu.
No encerramento do texto, o apresentador declarou que carrega Silvio Santos no coração e recordou quando enviou, por meio de Orlando — funcionário histórico do SBT —, ideias para o “Aqui Agora”. “Sei que você aí de cima ouviu”, afirmou.
Silvio Santos morreu em 17 de agosto do ano passado, aos 93 anos.
