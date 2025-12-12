Foragido que matou sargento da pm morre em confronto com BPTAR

Publicada em 12/12/2025 às 08h50
Um criminoso considerado de alta periculosidade, identificado como Fábio de 36 anos, conhecido no submundo do crime como “FB”, morreu na tarde desta quinta-feira (11) após um intenso confronto armado com policiais do Batalhão de Policiamento Tático de Ações e Reação (BPTAR), no residencial Cristal da Calama, zona Leste de Porto Velho.
Segundo informações apuradas pela reportagem, equipes do BPTAR realizavam patrulhamento tático no conjunto habitacional quando receberam denúncia de que um foragido da Justiça estaria escondido em um dos apartamentos. Os policiais cercaram o local e, ao tentarem realizar a abordagem, foram recebidos a tiros. A equipe reagiu e, durante o confronto, “FB” foi atingido.
Fábio estava foragido desde 20 de setembro, quando protagonizou uma fuga audaciosa do presídio Milton Soares de Carvalho (Urso Branco/470), ao lado de um comparsa. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança e ganhou grande repercussão. Desde então, as forças de segurança estavam empenhadas em localizá-lo, pois o detento era apontado como membro atuante da facção Comando Vermelho (CV).
Além da fuga, “FB” era investigado por sua participação na morte de um sargento aposentado da Polícia Militar, crime ocorrido em maio de 2022 durante um assalto em um estabelecimento localizado na Avenida Raimundo Cantuária, bairro Agenor de Carvalho. O caso deixou a corporação em alerta e intensificou as buscas pelo criminoso.
Após ser baleado no confronto desta quinta-feira, Fábio foi rapidamente colocado na viatura policial e socorrido ao Hospital João Paulo II, porém já chegou ao local sem vida.
O residencial permanece sob monitoramento das forças de segurança, que seguem em busca de possíveis comparsas e informações relacionadas às atividades da facção no local. A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar todos os detalhes do confronto.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!