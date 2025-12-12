Decisões do masculino e feminino do Campeonato Municipal de Futebol Society 2025

Publicada em 12/12/2025 às 08h53
A noite da última quinta-feira no CT Escolinha Esperança foi marcada por arquibancada lotada e decisões de alto nível no Campeonato Municipal de Futebol Society 2025. No feminino, a equipe Aspafe conquistou o título após vencer o Atlético Feminino por 4 x 2. No masculino, o 14 Bis levantou a taça ao superar a Farmácia Central por 4 x 1. Duas finais intensas, duas equipes campeãs que elevaram o nome do nosso esporte.
Valorizar cada desportista é reconhecer que o esporte transforma trajetórias. A prática esportiva fortalece corpo e mente, incentiva disciplina, cooperação e resiliência, além de promover saúde e qualidade de vida ao cidadão. Cada atleta que entrou em campo reafirmou a força do esporte como ferramenta de desenvolvimento humano e social.
Espigão D’Oeste segue comprometida em incentivar o esporte municipal, fortalecendo oportunidades e celebrando quem faz da nossa cidade um palco de talento e superação.
