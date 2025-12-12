Flamengo avança; Corinthians e Vasco saem na frente; Rondoniense em destaques

Publicada em 12/12/2025 às 08h30
Mundial: Flamengo avança para a semi. Copa do Brasil: Corinthians e Vasco saem na frente. No Tabelinha: Copa Pacarana, Mundial de Karatê e Rondoniense de futebol são destaques.
Filipe Luís destaca adaptação à bola como maior desafio no “Derby das Américas”. Corinthians vence no Mineirão e leva vantagem para decisão e o Vasco vira nos acréscimos e larga na frente na semifinal da Copa do Brasil.
Intercontinental - O Flamengo venceu o Cruz Azul nesta quarta-feira, no Catar, e garantiu vaga na semifinal da Copa Intercontinental. Após o jogo, Filipe Luís revelou que a maior dificuldade foi lidar com a bola da competição, que, segundo ele, “escapa e escorrega”, gerando erros simples. O técnico prometeu treinos extras para acelerar a adaptação.
Filipe também comentou o desafio de estudar o rival mexicano e já projeta o duelo de sábado contra o Pyramids, elogiando o elenco e afirmando que “vai vencer quem for o melhor".
Copa do Brasil - O Corinthians derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão e abriu vantagem na semifinal da Copa do Brasil. O gol saiu aos 21 minutos, quando Yuri Alberto escorou para Memphis Depay finalizar com precisão.
O Cruzeiro pressionou no segundo tempo, mas parou em Hugo Souza, que evitou o empate em pelo menos três oportunidades. O Timão, mais seguro defensivamente, ainda quase ampliou em contra-ataque.
A decisão será domingo (14), na Neo Química Arena. O Corinthians joga pelo empate; o Cruzeiro precisa vencer para seguir vivo.
O Vasco surpreendeu e venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada, no Maracanã, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Após um primeiro tempo apagado, o “sermão” de Fernando Diniz surtiu efeito, e o time voltou mais agressivo.
Rayan, de 19 anos, foi decisivo: empatou logo no início da segunda etapa e iniciou a jogada que terminou no gol de Vegetti aos 48 minutos. O Fluminense, sem brilho e sentindo desfalques, não repetiu atuações anteriores.
Com a vitória, o Vasco joga por um empate no domingo (14) para ir à final e garantir R$ 33 milhões.
Tabelinha Rondoniense
Zoró domina decisões da Copa Pacarana 2025. Matheus Kunde conquista pódio no Brasileiro e garante vaga no Mundial de Karatê. FFER renova parceria com Sicredi para o Rondoniense 2026.
Espigão do Oeste - A comunidade indígena Zoró segue fazendo história no futebol de Espigão do Oeste. Depois de brilhar em 2024, com títulos no Aspirante e no Feminino, a etnia volta às finais da Copa Pacarana em três categorias: Aspirantes, Feminino e Titular — ficando de fora apenas do Master.
O desempenho crescente dos Zoró tem chamado atenção pela intensidade e estilo “quase irresponsável”, que virou marca registrada. No domingo (14), a comunidade disputará três finais no mesmo dia, um feito inédito no torneio e no futebol local.
Karatê - Pimenta Bueno tem motivo de sobra para comemorar. O jovem Matheus Kunde brilhou no Campeonato Brasileiro de Karatê, em Fortaleza, conquistando o 3º lugar no kumitê de 10 e 11 anos e garantindo classificação para o Mundial nas Ilhas de Malta.
Representante da Kunde Academia e atleta da Federação UKIRO e da CNKB, Matheus é destaque pela dedicação e trabalho orientado pelo sensei Zaqueu Kunde. A prefeitura celebrou o resultado e reforçou o compromisso com o incentivo ao esporte no município.
Rondoniense - A Federação de Futebol de Rondônia confirmou a renovação da parceria com a Sicredi, que seguirá como detentora do naming rights do Campeonato Rondoniense pelo terceiro ano consecutivo. A edição de 2026, que começa em 17 de janeiro, terá 42 jogos e sete clubes na disputa por vagas na Copa do Brasil, Série D e Copa Norte/Verde.
Segundo Bruno Costa, diretor da CBF e vice-presidente da FFER, a continuidade do apoio reforça a confiança no desenvolvimento do futebol local. O torneio também contará com a Topper como fornecedora da bola oficial e transmissão da Rede Amazônica, prometendo uma das edições mais fortes da história.
