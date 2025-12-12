Prefeitura informa: Serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional CIN está temporariamente suspenso
Por Assessoria
Publicada em 12/12/2025 às 08h44
A Prefeitura de Espigão D'Oeste informa que o serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional CIN está temporariamente suspenso por motivo operacional da empresa responsável pelo atendimento.

Os agendamentos dos dias 11 e 12 de dezembro foram remarcados:

• Atendimentos de 11 de dezembro ocorrerão na segunda-feira, 15 de dezembro, no mesmo horário.

• Atendimentos de 12 de dezembro ocorrerão na terça-feira, 16 de dezembro, também no mesmo horário.

Agradecemos a compreensão de todos.

