Jaru é o segundo melhor em qualidade da administração pública entre os 52 municípios de Rondônia

Publicada em 12/12/2025 às 09h57
O município de Jaru conquistou o segundo lugar no Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM, entre os 52 municípios de Rondônia, após avaliação realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, em parceria com o Instituto Rui Barbosa.
Em todo o país, mais de 2.500 municípios de 18 estados foram analisados. Em Rondônia, Jaru garantiu a segunda colocação no ranking.
A avaliação considerou ações e resultados nas áreas de educação, saúde, gestão fiscal, governança em tecnologia da informação, meio ambiente e desenvolvimento urbano.
O prefeito Jeverson Lima comemorou o resultado, agradeceu a equipe de trabalho e destacou que os avanços alcançados reforçam a responsabilidade e o compromisso da administração municipal em seguir construindo uma gestão eficiente, transparente e referência para todo o estado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!