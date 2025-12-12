Controladoria Geral do Município realiza Oficina Técnica para fortalecer o Controle da Frota da Prefeitura

Publicada em 12/12/2025 às 10h39
A Controladoria Geral do Município (CGM) de Ariquemes promoveu, no dia 18 de novembro de 2025, a 01ª Oficina Técnica de Gestão da Frota Municipal, sediada no Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI). O evento foi realizado em estrita atenção ao Plano de Ação apresentado ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCERO), proveniente da Decisão Monocrática n. 00034/25-GCESS. Esta iniciativa cumpriu a proposta da CGM de aprimorar a eficiência do Sistema de Controle Interno quanto ao achado de "Capacitação mediante seminários e oficinas".
O principal objetivo da Oficina foi apresentar os resultados da Vistoria Anual de Gestão de Frotas - 2025, reforçar as normativas vigentes, promover a atualização de procedimentos e o fortalecimento dos sistemas de controle relacionados à gestão dos veículos oficiais. O público-alvo direto foram os Chefes de Transporte e os servidores que atuam no administrativo da gestão de frotas.
Os trabalhos foram conduzidos pela equipe técnica especializada da Controladoria, composta por Sônia Felix de Paula (Controladora Geral do Município), Kelly Gomes de Lima Constante (Diretora de Controle Interno), Murilo Henrique Morong (Diretor de Transparência e Proteção de Dados), Thiago de Lima (Assistente de Controle Interno), e Maria Eduarda Pacheco Pereira (Assessora Especial da Controladoria Geral).
Além disso, a oficina contou com a importante participação da equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPOG), representada por Elisa Etsuko Kamiya e Oliveira Lima de Melo. A equipe da SEMPOG apresentou o Sistema de Gestão de Transporte e Frota (GTF), demonstrando ferramentas e esclarecendo dúvidas iniciais, com o objetivo de ampliar o conhecimento dos gestores sobre as funcionalidades do sistema e apoiar o aprimoramento dos controles internos relacionados à gestão da frota municipal.
A dinâmica adotada configurou-se como uma roda de conversa, proporcionando amplo debate entre os participantes. Os gestores puderam compartilhar experiências, esclarecer dúvidas e alinhar procedimentos operacionais, especialmente no que se refere ao cumprimento das normas e à padronização dos controles internos. A realização desta Oficina reforça o compromisso da CGM com a eficiência e a transparência, atendendo formalmente às determinações de controle externo e interno.
