Encerramento das atividades esportivas de 2025 reúne comunidade, esporte e celebração

Publicada em 12/12/2025 às 09h25
Clima festivo vai tomar conta da Vila Olímpica Chiquilito Erse neste sábado (13), quando acontece o encerramento atividades esportivas de 2025, promovidas pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). O momento será de celebração pelas conquistas da pasta nesse primeiro ano de gestão do prefeito Léo Moraes.
Além das ações dos Programas “Construindo Campeões” e “Qualidade de Vida”, a programação vai proporcionar diversas atividades esportivas gratuitas para a população, como torneios e jogos comunitários, aulas de alongamento e ginástica, competições infantis e juvenis, brincadeiras e atividades de integração entre professores, alunos e a comunidade, entre outras.
O programa como um todo iniciará às 9h, com vários ações de cunho social que serão ofertadas gratuitamente à comunidade durante a 4ª edição do PVH em Ação. Na ocasião, a população terá acesso a serviços de saúde, atendimento social, orientação profissional, emissão de documentos, orientações jurídicas, doações de mudas, cortes de cabelos e designer de sobrancelhas, entre outros.
“Aproveitamos esse momento festivo para aproximar ainda mais os serviços da prefeitura às pessoas que mais precisam, facilitar o acesso a direitos e promover qualidade de vida, oferecendo atividades esportivas, recreativas, culturais e de saúda para todas as idades”, destacou o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior.
No período da tarde, das 14h às 18h, conforme o secretário, acontecerá a programação de encerramento das atividades esportivas, o que também inclui várias ações recreativas para as crianças e o público em geral.
Ele acrescentou que o evento reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho, na gestão Léo Moraes, em trabalhar de forma integrada, inclusiva e eficiente, com foco em resultados diretos para a comunidade.
A Vila Olímpica Chiquilito Erse Endereço, local do evento, fica na Av. Amazonas, nº 6435, bairro Cuniã, no setor Leste de Porto Velho.
