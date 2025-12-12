Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa em Rondônia

Publicada em 12/12/2025 às 08h50
Uma megaoperação interestadual foi deflagrada nesta sexta-feira (12) pela Polícia Civil de Rondônia, com apoio direto da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), para o cumprimento de 65 mandados judiciais nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Rio de Janeiro. A ação mobilizou cerca de 240 profissionais das forças de segurança e teve como foco o enfrentamento qualificado ao crime organizado com atuação interestadual.
Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de prisão preventiva, 15 medidas cautelares diversas da prisão e 28 mandados de busca e apreensão. O trabalho também foi realizado em ação conjunta com a Polícia Militar, Politec e Ministério Público, fortalecendo a atuação integrada das forças de segurança. As diligências ocorreram de forma simultânea, com avanço estratégico no Rio de Janeiro, resultando na desarticulação de núcleos essenciais da organização criminosa com ramificações em Rondônia.
A operação é resultado de trabalho investigativo conduzido pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO 2), em conjunto com a Delegacia Regional de Vilhena, que identificou a existência de um denominado “tribunal do crime”, responsável por ordenar homicídios e atos de extrema violência. As investigações também mapearam o núcleo financeiro e o setor de doutrinação da organização, responsáveis pela sustentação e expansão das atividades ilícitas.
A integração com a SESDEC foi determinante para garantir suporte logístico, compartilhamento de informações de inteligência e reforço tático durante o cumprimento das ordens judiciais. A atuação coordenada permitiu maior alcance das ações e segurança às equipes envolvidas nas diligências.
Participaram da operação equipes da Polícia Civil de Rondônia, por meio da DRACO 2 e da Delegacia Regional de Vilhena, com apoio da SESDEC e forças de segurança dos estados de Mato Grosso e Rio de Janeiro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!