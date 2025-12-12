Expedito confirma Rocha no PSD; Sílvia Cristina largou na frente na corrida pelo Senado; e vice 'namora' o PP

Publicada em 12/12/2025 às 08h20
A música “Severina Xique-Xique” no jogo do poder político é um alerta de que o interesse é oportunista, não genuíno
CARO LEITOR, hoje vamos de música, mas não de jingle de candidato. A famosa música “Severina Xique-Xique” de Genival Lacerda, no trecho “Severina Xique-Xique que botou uma butique para vida melhorar, Pedro Caroço, filho de Zeca Gamela, passa o dia na esquina fazendo aceno para ela, ele tá de olho na butique dela”, indica alguém interessado no negócio bem-sucedido com uma mulher, e não nela pessoalmente e no amor verdadeiro, ou seja, demonstrando interesse não na pessoa, mas no sucesso, dinheiro e poder que Severina conquistou. Neste caso, a música sugere um tom de desconfiança porque o interesse não é genuíno ou romântico, mas porque Severina era pobre, mas depois que abriu a butique, chamou a atenção de pretendentes interessados na sua nova condição. Portanto, quando alguém diz “estou de olho na butique dela”, geralmente quer dizer que está de olho no sucesso e nos benefícios que o negócio proporciona. No jogo do poder político, a música “Severina Xique-Xique” se encaixa porque indica que o alvo é o poder, a influência ou os recursos políticos que essa pessoa tem ou pode oferecer. É um alerta de que o interesse é oportunista, não genuíno.
Sentido
A música "Severina Xique-Xique", de Genival Lacerda, não é diretamente sobre política, mas sua temática de duplo sentido, humor e o sucesso financeiro de Severina (que abre uma butique, enriquecendo) permitiu que fosse usada em contextos políticos.
Registrou
Falando em interesseiros, a repórter do Jornal O Globo, Camila Turtelli, registrou o momento em que deputados federais no Plenário da Câmara dos Deputados demonstravam irritação com o Palácio do Planalto.
Conversa
Na conversa flagrada pela repórter Camila Turtelli do Jornal O Globo, alguns deputados afirmaram que poderiam votar a favor do PL da Dosimetria, que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), em um sinal de descontentamento com o Planalto.
Cobranças
No plenário da Câmara dos Deputados, sem saber que estavam sendo ouvidos, os parlamentares do PDT relataram a cobrança da oposição para que os recursos das emendas fossem liberados. Por conseguinte, resultou na aprovação do PL da Dosimetria com 291 votos a favor, 148 contra e uma abstenção. O texto seguiu para o Senado.
Criticar
O trecho “ele tá de olho é na butique dela” sempre é adaptado para criticar interesseiros, como visto em polêmicas com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que usou a melodia “Severina Xique-Xique” em propaganda eleitoral, gerando debates sobre o uso de músicas populares em campanhas eleitorais.
Cassação
Falando em polêmica, a Câmara dos Deputados rejeitou a cassação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) em votação no plenário na madrugada de quinta-feira (11). Dos 408 parlamentares que formaram o quórum, 227 foram a favor da perda do mandato, 170 contra e 10 se abstiveram. O mínimo exigido para a cassação era de 257 votos. Neste caso, Zambelli permaneceu no mandato.
Contra
Falando em Carla Zambelli (PL-SP), os deputados federais Coronel Chrisóstomo (PL-Porto Velho), Lúcio Mosquini (MDB-Jaru), Fernando Máximo (União-Porto Velho), Maurício Carvalho (União-Porto Velho) e a deputada federal Cristiane Lopes (União-Porto Velho), votaram contra a cassação do mandato da deputada federal condenada e presa na Itália, Carla Zambelli (PL-SP).
Fugiram
A deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) e os deputados federais Thiago Flores (Republicanos-Ariquemes) e Rafael Fera (Podemos-Ariquemes) fugiram da sessão na Câmara dos Deputados para não votar a cassação do mandato da deputada federal condenada e presa na Itália, Carla Zambelli (PL-SP). A ausência ajudou a salvar Zambelli.
Articulações
A Câmara dos Deputados suspendeu o mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) por seis meses. O processo pedia a cassação do mandato do parlamentar. Repito, em uma articulação construída em plenário durante a tarde, aliados do deputado Glauber conseguiram reverter a sua cassação.
Suspender
Para suspender o mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), votaram o deputado federal Rafael Fera (Podemos-Ariquemes) e a deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná). O deputado Thiago Flores (Republicanos-Ariquemes) se ausentou da votação.
Cassar
Para cassar o mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), votaram os deputados federais Fernando Máximo (União-Porto Velho), Lúcio Mosquini (MDB-Jaru), Maurício Carvalho (União-Porto Velho), Coronel Chrisóstomo (PL-Porto Velho) e a deputada federal Cristiane Lopes (União-Porto Velho).
Filiação
Na noite de ontem (11), a pré-candidata ao Senado da federação União Progressista (UP) - formada pelo União Brasil e Progressista, deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná), reuniu centenas de pessoas no auditório da Unopar para receber a filiação ao partido Progressista do deputado estadual Ismael Crispin, a professora Agna Souza e os médicos Maiquy Paulo de Rolim de Moura e Wenceslau Ruiz de Guajará-Mirim.
Presença
O ato de filiação do partido Progressista (PP), presidido pela deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) em Rondônia, contou com a presença do deputado estadual Luca Torres (PP-Buritis), do ex-prefeito de Ji-Paraná Jesualdo Pires (sem partido), ex-senador Expedito Júnior (PSD-Rolim de Moura), o vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho), lideranças partidárias e empresariais, prefeitos e vereadores da sigla.
Igrejas
A deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) largou na frente na corrida ao Senado. Contudo, Silvia precisa quebrar uma barreira com as igrejas evangélicas neopentecostais porque, em Rondônia, não se faz eleição sem igrejas evangélicas. Contudo, no evento de filiação do PP, ela agradeceu a presença da Maçonaria, mas não teve a presença de pastores para agradecer a presença.
Música
O vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho) está igual a Pedro Caroço, filho de Zeca Gamela da música “Severina Xique-Xique” de Genival Lacerda, ao comparecer no evento de filiação promovido pelo partido Progressista (PP), liderado em Rondônia pela pré-candidata ao Senado e deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná).
Interesse
O gesto do vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho) de comparecer ao evento do partido Progressista demonstra total interesse em unir a federação partidária União Progressista (UP) - formada pelo União Brasil e Progressista - em torno da sua pré-candidatura à reeleição caso assuma o governo em abril próximo com a possível saída do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) para disputar o Senado.
Confirmou
Falando em interesse, o presidente estadual do Partido Social Democrático (PSD), ex-senador Expedito Júnior (PSD-Rolim de Moura), esteve presente no evento de filiação do partido Progressista (PP). Expedito confirmou a coluna a filiação do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) em abril próximo na legenda social-democrática.
Música
Expedito Júnior (PSD-Porto Velho) também está igual a Pedro Caroço, filho de Zeca Gamela da música “Severina Xique-Xique” de Genival Lacerda, com a chegada de Rocha ao PSD porque representa uma nominata completa de deputado federal e complementação da nominata de deputado estadual.
Comparado
No jogo do poder, o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) pode ser comparado a “Severina Xique-Xique” da música de Genival Lacerda porque antes era pobre (sem mandato), mas depois que abriu a butique (ganhou o governo), chamou a atenção de pretendentes interessados (políticos) na sua nova condição. Portanto, quando alguém diz “estou de olho na butique dela”, geralmente quer dizer que está de olho no sucesso e nos benefícios que o negócio proporciona (tratativas do jogo do poder).
Aplaudido
O prefeito de Vilhena, delegado Flori Cordeiro (Podemos-Vilhena), a convite da deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná), compareceu ao evento de filiação do partido Progressista (PP). Quando convidado para compor o dispositivo, Flori foi muito aplaudido pelos presentes.
Participando
Falando em compareceu, o prefeito delegado Flori Cordeiro (Podemos-Vilhena) se encontra em Porto Velho desde quarta-feira participando de entrevistas em rádios, canais de televisão, jornais eletrônicos e participando de podcast no intuito de apresentar um balanço geral dos 34 meses à frente da Prefeitura de Vilhena.
Acalorados
Na tarde de hoje (12), às 14h, a Audiência Pública convocada pelos deputados estaduais, em especial, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), deputado estadual Alex Redano (Republicanos), para discutir o Projeto de Lei de Organização e Promoção dos policiais militares do estado de Rondônia, deverá ser marcada por debates acalorados.
Presença
Os deputados estaduais Marcelo Cruz (PRTB-Porto Velho), Eyder Brasil (PL-Porto Velho), Ribeiro do Sinpol (PRD-Porto Velho), Jean de Oliveira (MDB-Porto Velho) e Delegado Rodrigo Camargo (Republicano-Ariquemes), garantiram presença na Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei de Organização e Promoção dos policiais militares do estado de Rondônia.
Descompensada
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), querendo deixar a sua marca na nova rodoviária da capital construída e inaugurada pelo ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho), inverteu o trânsito interno para embarque de passageiros. Uma medida desnecessária e descompensada para tiktokear nas redes sociais.
Rivalizar
O vereador Pedro Geovar (PP-Porto Velho), que conversa com todos os partidos vislumbrando disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) nas eleições do próximo ano, participou do ato de filiação do partido Progressista (PP) na noite de ontem (11) no auditório da Unopar sob a liderança da deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná). Caso Pedro se lance candidato a deputado estadual, deverá rivalizar o voto dos policiais civis com o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD-Porto Velho).
Sério
Falando sério, embora "Severina Xique-Xique" seja uma canção de forró com duplo sentido, sua mensagem sobre interesse financeiro e oportunismo a tornou um recurso popular e controverso na arena política brasileira. Assim, a referida música é um fenômeno cultural que transcende o forró, sendo um marco do humor nordestino e um exemplo de como canções populares podem ser adaptadas e ressignificadas em diferentes contextos, inclusive na arena política, gerando debates e polêmicas.
