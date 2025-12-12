Deputado Laerte Gomes confirma liberação de mais de R$ 500 mil para a Asprobel em Costa Marques

Publicada em 12/12/2025 às 08h20
Recurso é via emenda parlamentar (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Nesta semana, o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Laerte Gomes (PSD) confirmou o repasse de importantes recursos para a Associação Asprobel, no município de Costa Marques.
Segundo o parlamentar, já está na conta da associação o valor de R$ 400 mil, destinado à aquisição de carretinhas e implementos agrícolas. Ainda de acordo com o parlamentar também já foi creditado na conta da Asprobel o valor de R$ 100 mil para a compra de mudas frutíferas, ampliando o apoio à agricultura familiar local.
Já para a próxima semana, está prevista a liberação de mais um recurso, por meio de emenda individual impositiva do parlamentar, para a aquisição de um trator agrícola, também em benefício da Asprobel.
Os investimentos reforçam o compromisso do deputado Laerte Gomes com o desenvolvimento do setor produtivo de Costa Marques, em parceria com lideranças locais como o prefeito Fabiosmar, os ex-prefeitos Dinho e Jacqueline, com os vereadores Silene, Lu, Igor, com o ex-vereador Argemiro e com o Jorge da Emater.
“Esses recursos são resultado do nosso compromisso com quem trabalha e produz, fortalecendo a agricultura e a economia de Costa Marques”, destacou o deputado.
