Homem é preso após corre com faca atrás da esposa em Ji-Paraná

Publicada em 12/12/2025 às 08h30
Uma mulher viveu momentos de desespero no bairro JK, em Ji-Paraná, ao correr pela rua pedindo ajuda para não ser atacada pelo próprio marido. Moradores ouviram os gritos e chamaram a equipe de segurança pública.
A mulher, muito abalada, contou que o companheiro correu atrás dela com uma faca de açougue, tentando golpeá-la dentro de casa. Ela conseguiu escapar e pedir socorro na rua.
Os Policiais Militares localizaram o homem no quintal da residência. Com ele havia um canivete no bolso, e a faca mencionada pela vítima foi encontrada.
O homem foi preso pela equipe do Sargento PM Reis e conduzido para UNISP onde ficou a disposição da justiça.
