Prefeitura de Vilhena abre concurso público para Professor Nível III

Publicada em 12/12/2025 às 08h35
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), anunciou nesta segunda-feira, 8 de dezembro, a abertura do concurso público para o cargo de Professor Nível III da Rede Municipal de Ensino. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 15 de dezembro de 2025 e 12 de janeiro de 2026, no portal:https://semed.vilhena.ro.gov.br/pnd2025 .
O concurso oferece 23 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, destinado a profissionais licenciados em Pedagogia (Séries Iniciais), Educação Física, Matemática e Língua Portuguesa.
O edital segue as diretrizes do Programa Mais Professores para o Brasil, instituído pelo Decreto Federal nº 12.358, de 14 de janeiro de 2025, e adota a Prova Nacional Docente (PND) como etapa central do processo seletivo, conforme regulamentação da Portaria MEC nº 96, de 11 de fevereiro de 2025.
Desta forma, para concorrer às vagas o candidato deverá estar previamente inscrito na Prova Nacional Docente (PND), respeitando os prazos e orientações estabelecidos pelo Inep em edital próprio a ser publicado no Diário Oficial da União.
Além da Prova Nacional Docente, o concurso será composto por mais duas etapas: entrevista técnica e comportamental, com apresentação de plano de aula (peso de 30%); análise de títulos (peso de 10%).
Os profissionais aprovados e nomeados atuarão em regime de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 3.847,00, mais complemento de R$ 1.020,77, além de outros benefícios.. As vagas são destinadas às unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme demanda da Administração Pública e alinhamento às diretrizes de qualidade educacional. O concurso terá validade de dois anos, prorrogável uma única vez por igual período.
Toda a comunicação oficial, incluindo os editais nº 002/2025/SEMED e Complementar nº 001/2025/SEMED, está disponível no site da Secretaria Municipal de Educação (https://semed.vilhena.ro.gov.br/pnd2025 ) e no Diário Oficial do Município (http://www.vilhena.ro.gov.br ).
