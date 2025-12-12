Pedro Fernandes confirma empenho de R$ 200 mil para melhorias no abastecimento de água em Monte Negro

Publicada em 12/12/2025 às 13h40
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) confirmou o empenho de R$ 200 mil em emenda parlamentar de sua autoria para o município de Monte Negro, com foco no fortalecimento do sistema de abastecimento de água. O recurso atende a uma solicitação do vereador Geraldo da Caerd, que apresentou a demanda visando melhorias estruturais no fornecimento de água potável à população.
O investimento será aplicado na perfuração de poços artesianos, ampliando a capacidade de captação e contribuindo para maior eficiência operacional da unidade de abastecimento. A iniciativa busca garantir regularidade no fornecimento de água, especialmente em períodos de maior demanda, assegurando mais qualidade e segurança hídrica para os moradores do município.
Para o deputado Pedro Fernandes, o acesso à água potável é uma prioridade básica e essencial para a qualidade de vida da população. Segundo o parlamentar, o recurso empenhado representa um avanço concreto para atender uma necessidade histórica do município.
Com a confirmação do empenho, o deputado reafirma o compromisso do mandato com investimentos em infraestrutura básica e com ações que promovam dignidade, saúde e desenvolvimento para Monte Negro e demais municípios de Rondônia.
