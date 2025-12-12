PT se recompõe para enfrentar as Eleições de 2026, prefeito de Nova Mamoré é pré-candidato a deputado estadual, Banda promove o Empreende Mulher

Publicada em 12/12/2025 às 14h00
Próstata/Mama – No sábado (13) A Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco) de Cacoal, estará realizando a última edição do ano das campanhas Comboni Rosa e Comboni Azul, em Cacoal. Na oportunidade serão realizados testes gratuitos, de diagnósticos precoce dos cânceres de próstata e de mama, das 7h30 às 11h30 no complexo hospitalar na Avenida Rosilene Xavier Transpadini, 2.200. Na Assdaco serão atendidas as mulheres e no Centro Oncológico e Hematológico serão realizados os exames masculinos. Participarão da campanha médicos urologistas, e do Laboratório CID, para os exames de PSA, para atender os homens, e a triagem das mulheres efetuada pelas enfermeiras oncológicas. Serão atendidos homens a partir dos 45 anos e mulheres com mais de 40 anos.
PT – O Partido dos Trabalhadores (PT), que já foi muito forte na política regional está retomando seu espaço no segmento. A informação é do jornalista Roberto Kupê, do site + RO e petista de quatro costados. A ex-senadora Fátima Cleide, hoje a maior liderança do partido em Rondônia, convidou (intimou) o ex-vereador de Porto Velho, Sid Orleans a concorrer nas Eleições Gerais 2026, na condição de pré-candidato a deputado estadual. Fátima também disponibilizou seu nome para concorrer, provavelmente a Assembleia Legislativa (Ale), porque a meta do partido é formar um “Esquadrão de Esquerda” visando as eleições de 2026. Estão na lista a deputada estadual Cláudia de Jesus, de Ji-Paraná, que deverá concorrer à reeleição, Léo Simão, do Sintero; o ex-deputado estadual Cláudio Carvalho, Ramon Cujuí, de Porto Velho, o presidente do diretório de Vilhena, Wesller Nascimento, dentre outras lideranças regionais.
PT II – Orleans é membro atuante do partido no Estado e já foi secretário de Saúde de Saúde de Porto Velho (2006/2008) na administração do ex-prefeito Roberto Sobrinho (PT), inaugurando a Maternidade Municipal, instalou mais 10 unidades de saúde e reativou a Policlínica Osvaldo Cruz, que estava há dois anos abandonada. Como vereador, Sid Orleans se destacou nos dois mandatos seguidos, e teve mais de 40 projetos de leis aprovados e transformados em Lei. “Não decidi ser vereador para satisfazer o próprio umbigo. Meu legado foi garantir oportunidades e direitos para os portovelhenses. Um chamado da ex-senadora é difícil de recusar no PT. Prometi a Fátima que nas próximas semanas darei minha resposta” afirmou.
Deputado – Reeleito em 2024 com 63,48% dos votos válidos, em Nova Mamoré, o prefeito Marcélio Brasileiro (PL) se prepara para concorrer em outubro do próximo ano. Nas Eleições Gerais 2026, Marcélio deverá concorrer a uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa (Ale), e o seu vice, Sérgio Bermond (UB) já se prepara para assumir em abril do próximo ano, pois o titular terá., que renunciar, como determina a Lei Eleitoral, seis meses antes das eleições caso realmente esteja disposto e enfrenta as urnas novamente. Marcélio é filho do ex-prefeito José Brasileiro, que ocupou o cargo em dois mandatos alternados. Nova Mamoré era distrito de Guajará-Mirim, se tornou município, e hoje se destaca econômica, social e politicamente no Estado. Marcélio não deverá encontrar muitas dificuldades para se eleger, mas a deputada Taíssa Sousa (Podemos) certamente terá um desafio na busca da reeleição, porque serão adversários em busca do mesmo voto.
Banda – O Carnaval será somente em fevereiro, mas a mobilização já é grande em Porto Velho. A tradicional Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), criação do saudoso Manoel (Manelão) Mendonça já está se preparando para a Festa de Momo e proverá o 1º Festival Empreende Mulheres BVQQ – Negócios, Inovações e Cultura Feminina, hoje (12), sábado e domingo sempre das 18h às 22h, na Praça Aluízio Ferreira. Durante o evento, gratuito, a programação inclui palestras, oficinas, mentorias (é um processo de aconselhamento e troca de experiências entre profissionais das mesmas áreas) e painéis de discussão priorizando a formação e fortalecimento das lideranças femininas acompanhando o crescimento empresarial de Porto Velho. O comércio e serviços na capital representam 70% da economia local. A deputada estadual Yeda Chaves (UB-PVH), disponibilizou emenda no valor de R$ 361 mil, para apoio ao evento.
O grupo Caminhada Esperança, liderado pelo ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT se reunirá em Vilhena no sábado (13), para lançamento do projeto no Cone Sul, no salão de festas máster. Será o último encontro do ano para debates entre representantes do PDT e mais oito partidos (MDB, PT, PSB, PV, PCdoB, Rede, PSOL e Cidadania) +++ O senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB, e a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT/Ji-Paraná) estarão participando do encontro. São os partidos de centro-esquerda formatando alianças e buscando ampliar espaços políticos no Estado +++ A semifinal da Copa do Brasil movimentará o futebol no domingo. O Corinthians venceu o Cruzeiro (0x1) no primeiro jogo em Belo Horizonte +++ Para o Corinthians basta um empate para se classificar para a final. O jogo será realizado em São Paulo +++ O Vasco venceu o Fluminense (2x1) na quinta-feira (11) e jogará por um empate, também no domingo, no jogo de volta. Os vencedores disputarão o título da Copa do Brasil e o campeão garantirá um faturamento em torno de R$ 77 milhões para os cofres do clube e o vice aproximadamente R$ 33 milhões.
