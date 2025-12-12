Emenda de Ezequiel Neiva garante mais eficiência na produção de cacau em São Felipe do oeste

Publicada em 12/12/2025 às 14h10
Wiveslando Neiva destacou o compromisso do deputado Ezequiel Neiva com São Felipe D’Oeste (Foto: Nilson Nascimento)
Os produtores rurais de São Felipe D’Oeste agora contam com um importante reforço para o trabalho no campo: um novo quebrador de cacau, equipamento que chega para modernizar e agilizar a rotina das famílias agricultoras. A aquisição foi possível graças a uma emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo solicitação do vereador Alemão (Podemos), em parceria com o vice-prefeito Edinho da Fa (Podemos).
O quebrador de cacau representa um avanço significativo para a agricultura local. O equipamento reduz o esforço manual, aumenta a produtividade e contribui para o melhor aproveitamento da colheita, especialmente em um cenário marcado pela escassez de mão de obra no campo. Com mais eficiência no processamento dos frutos, os produtores ganham tempo, melhoram a qualidade do produto e fortalecem a cadeia produtiva do cacau no município.
Quebrador de cacau já está em pleno funcionamento no município (Foto: Nilson Nascimento)
O vereador Alemão destacou a importância da entrega e reconheceu o empenho dos trabalhadores rurais. “Com a escassez de mão de obra, esse maquinário será essencial para garantir mais agilidade e eficiência na produção. Nosso quebrador de cacau chegou para atender os produtores e facilitar a mão de obra. Agradeço a parceria com o deputado estadual Ezequiel Neiva”, afirmou.
O deputado Ezequiel Neiva também ressaltou os benefícios garantidos pelo novo equipamento. “Fico feliz que o quebrador de cacau já está trabalhando. É mais uma contribuição ao município e aos produtores de cacau para otimizar a colheita”, declarou o parlamentar.
Ele ainda reforçou que a entrega é resultado de um trabalho conjunto. “Este é um trabalho em parceria empreendido com o vereador Alemão e com o vice-prefeito Edinho, reforçando nosso compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e com o desenvolvimento do município”, disse.
Para o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil), a ação reflete a atenção contínua de Ezequiel Neiva à agricultura familiar. “Esta é mais uma iniciativa que contempla os pequenos produtores. É importante destacar o trabalho feito em favor da produção agrícola no campo”, afirmou.
Fotos: Nilson Nascimento
