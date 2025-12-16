Valorização do Servidor: Projeto de Lei encaminhado pela Prefeitura é aprovado pela Câmara de Vereadores

Publicada em 16/12/2025 às 14h52
A Câmara de Vereadores de Jaru aprovou, nesta segunda-feira (15), o Projeto de Lei nº 4.528, de autoria do Poder Executivo, que assegura o reajuste dos benefícios concedidos aos servidores públicos efetivos do município. A medida entra em vigor a partir de janeiro de 2026.
Com a aprovação do projeto, o valor do vale-alimentação passa a ser de R$ 300,00, enquanto o auxílio-saúde será reajustado para R$ 200,00, totalizando R$ 500,00 em benefícios mensais aos servidores.
O prefeito Jeverson Lima destacou que a iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização do funcionalismo público. “Somente neste ano, diversos benefícios já foram concedidos aos servidores. Essa é mais uma ação que demonstra respeito e reconhecimento pelo trabalho desempenhado diariamente”, afirmou.
Entre as principais medidas adotadas pela administração municipal em 2025, o prefeito ressaltou a reposição salarial de 4,83% para todos os servidores, a complementação da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, além da concessão de gratificação por desempenho e produtividade a auxiliares e cuidadores, entre outras iniciativas.
“Para encerrarmos o ano com chave de ouro, encaminhamos à Câmara de Vereadores um projeto que prevê um reajuste de 115% no valor do vale-alimentação e do auxílio-saúde, garantindo melhores condições aos nossos servidores”, enfatizou Jeverson Lima.
Ainda segundo o prefeito, além de promover a valorização do servidor, a medida contribui para o fortalecimento do comércio local, com a injeção de mais de R$ 6 milhões na economia jaruense.
O prefeito também agradeceu aos vereadores pelo comprometimento e responsabilidade na condução dos mandatos, destacando a importância do diálogo institucional e da aprovação de projetos que impulsionam o desenvolvimento do município e a valorização dos servidores públicos.
