ELEIÇÕES 2024

Justiça Eleitoral de Rondônia barra acusação de fraude e preserva mandato de vereador eleito

Corte eleitoral entendeu que não houve prova robusta de candidatura feminina fictícia nas eleições municipais de 2024 e manteve sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral