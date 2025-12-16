Emenda do deputado Cirone Deiró viabiliza construção de campo society em Nova Estrela

Publicada em 16/12/2025 às 14h15
O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, autorizou na manhã desta terça-feira (16) o início da obra de construção de um campo society com grama sintética no distrito de Nova Estrela. A liberação ocorreu por meio da assinatura da Ordem de Serviço nº 4686/2025.
A obra será executada com investimento de R$ 438.082,40, provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Cirone Deiró, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Rolim de Moura.
Durante o ato de assinatura, Aldo Júlio afirmou que a construção do campo integra compromissos assumidos com o distrito de Nova Estrela, que tem recebido ações da administração municipal.
O projeto atende a uma demanda antiga da comunidade local e também do vice-prefeito Alcides Rosa, morador do distrito. Segundo o prefeito, o vice-prefeito acompanha de perto as necessidades da região e atua conjuntamente na articulação de melhorias. “O Alcides conhece de perto as necessidades da comunidade, e juntos temos trabalhado para levar dignidade, esporte e qualidade de vida aos moradores de Nova Estrela”, declarou Aldo Júlio.
Alcides Rosa destacou que o espaço não será restrito à prática esportiva. “Esse campo será um espaço de convivência, inclusão e valorização da juventude. É gratificante ver Nova Estrela sendo transformada com ações concretas”, afirmou.
A assinatura contou ainda com a participação do secretário municipal de Administração, Nilzo Rosa, responsável pelos procedimentos administrativos relacionados à obra.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!