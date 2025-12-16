“Há quem peça minha expulsão da Igreja”, diz Padre Fábio de Melo

Publicada em 16/12/2025 às 15h32
O padre Fábio de Melo usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para fazer um desabafo público sobre as críticas recorrentes que recebe de parte dos fiéis em relação à forma como exerce seu ministério. Em um texto publicado no Instagram, o religioso afirmou que há pessoas que questionam sua vocação e até defendem seu afastamento da Igreja Católica.
Na reflexão, Fábio de Melo relatou que, ao longo da trajetória sacerdotal, já foi chamado de “vergonha para o sacerdócio” e acusado de não estar apto a exercer a função. Segundo ele, os julgamentos refletem uma visão moralista que ignora a complexidade humana presente também dentro da fé.
Ao aprofundar o tema, o padre comparou as críticas atuais à forma como Jesus escolheu seus seguidores. Para ele, o cristianismo nunca foi construído apenas por pessoas consideradas “perfeitas”. “O ‘RH’ de Jesus foi o mais improvável possível”, escreveu, ao lembrar que muitos dos considerados exemplares não suportaram a missão, enquanto outros, vistos como inadequados, permaneceram.
O sacerdote destacou ainda que sua atuação é marcada pelo acolhimento, especialmente de pessoas que se sentem excluídas ou à margem da sociedade. Segundo Fábio de Melo, essa postura é o que dá sentido ao seu ministério ao longo de mais de duas décadas. “Se, em algum momento, meu trabalho tocou sua vida, isso já faz tudo valer a pena”, afirmou.
O desabafo ocorre em meio a uma nova polêmica envolvendo o nome do religioso. Recentemente, a jornalista Juliana Leite criticou publicamente Padre Fábio de Melo durante participação em um podcast. Na ocasião, ela questionou a autenticidade do sacerdote e afirmou não reconhecê-lo como um verdadeiro representante da Igreja Católica.
Juliana também citou episódios anteriores envolvendo o padre, incluindo discussões públicas e declarações sobre depressão, e defendeu que ele deveria ser afastado do sacerdócio. Para a jornalista, o estilo de vida do religioso estaria mais próximo ao de uma celebridade do que ao de um padre, argumento que ela usou para afirmar que não se sente representada por ele como católica.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!