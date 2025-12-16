Prefeitura cancela show de Zezé Di Camargo após polêmica sobre o SBT

Publicada em 16/12/2025 às 15h39
O show de Zezé Di Camargo previsto para a Festa de Reis de São José do Egito, no sertão de Pernambuco, foi cancelado após a repercussão negativa de declarações recentes do cantor sobre o SBT. A apresentação estava marcada para o dia 4 de janeiro de 2025 e integrava a programação oficial do tradicional evento do município.
De acordo com publicação no Diário Oficial, o contrato previa um cachê de R$ 500 mil, custeado com recursos federais, a partir de solicitação da Secretaria Municipal de Cultura. A contratação já havia sido formalizada quando o episódio ganhou repercussão nas redes sociais.
A controvérsia começou após a divulgação de um vídeo em que Zezé Di Camargo comentou sua insatisfação ao ver autoridades dos Poderes Executivo e Judiciário participando de um evento da emissora fundada por Silvio Santos. Sem mencionar nomes diretamente, o cantor afirmou ter se incomodado com o que classificou como mudança de posicionamento dentro do SBT, citando as filhas do empresário.
Após a repercussão das falas, a Prefeitura de São José do Egito anunciou oficialmente o cancelamento do show. Em nota divulgada nas redes sociais, o prefeito afirmou que a administração municipal optou por não associar o município a controvérsias de cunho político ou pessoal.
Segundo o comunicado, a cidade não deve ser utilizada como cenário para “especulações, rotulações ou narrativas” que não representem os valores da população local. A gestão municipal não informou se outro artista será contratado para substituir Zezé Di Camargo na programação da Festa de Reis.
A assessoria de imprensa do cantor foi procurada para comentar o cancelamento e as declarações que motivaram a decisão, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.
