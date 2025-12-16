Comentário sobre vestido irrita Jojo Todynho: “Suco da cafonice”

Publicada em 16/12/2025 às 15h14
Uma publicação de Jojo Todynho ao lado do namorado, Thiago Gonçalves, acabou gerando debate nas redes sociais após comentários sobre o visual escolhido pela cantora. As imagens mostram o casal em um momento especial, usando roupas elegantes, o que motivou elogios, mas também críticas.
Jojo apareceu vestindo um longo branco decotado, acompanhado de bolsa dourada, e compartilhou registros do encontro com a legenda “Elegância está em ser feliz”. Apesar da mensagem positiva, uma seguidora questionou a escolha do vestido e da cor, afirmando que a peça não teria valorizado a artista.
A resposta da cantora foi imediata e sem rodeios. Em tom contundente, Jojo rebateu o comentário e escreveu: “Você é o puro suco da cafonice. Nem com ouro no corpo brilha. Você é a cara do 1,99”, frase que rapidamente ganhou repercussão entre os seguidores.
Após a troca, o post passou a concentrar reações diversas, com parte do público apoiando a postura da artista e outros comentando sobre a frequência de julgamentos direcionados à aparência de figuras públicas. O episódio reacendeu discussões sobre limites de críticas nas redes sociais e a forma como artistas lidam com comentários negativos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!