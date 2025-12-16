Mesmo no inverno, Ji-Paraná mantém limpeza e manutenção das ruas em ritmo acelerado

Publicada em 16/12/2025 às 15h29
Mesmo com a intensificação do período chuvoso, a Prefeitura de Ji-Paraná segue executando, em ritmo acelerado, os serviços de limpeza urbana e manutenção viária em todas as regiões do município. Por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), as ações asseguram uma cidade mais organizada, segura e preparada para enfrentar o inverno amazônico, refletindo diretamente na qualidade de vida da população.
A administração municipal tem como prioridade atender com agilidade as demandas registradas diariamente pelos canais oficiais, bem como aquelas encaminhadas diretamente à secretaria. As equipes atuam de forma contínua, com atenção especial aos pontos considerados mais críticos.
Nesta sexta-feira (12), os serviços da operação tapa-buracos contemplaram importantes vias da cidade, entre elas a rua Ipê, no trecho entre as K-2 e K-3; a rua Curitiba, entre as T-18 e T-19; a rua José Bezerra, entre a rua São Paulo e a rua Curitiba, no bairro Nova Brasília; além da rua Teresina, no trecho compreendido entre a T-01 e a Avenida Transcontinental, no bairro Jotão.
Antes da execução das melhorias, as vias passam por um criterioso trabalho de limpeza, que inclui coleta de lixo e retirada de entulhos. A medida é fundamental não apenas para a organização urbana, mas também para a saúde pública, pois contribui para a redução de focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.
A Prefeitura também mantém equipes permanentes de roço mecanizado nos bairros da cidade e nos distritos de Nova Colina e Nova Londrina. Cada equipe atende dezenas de quadras diariamente, garantindo vias mais limpas, seguras e com melhor aspecto urbano. A receptividade da população tem sido positiva, refletindo a satisfação com os resultados alcançados.
Todas as demandas recebidas passam por análise técnica, e a Semosp mantém uma estrutura integrada para agilizar os atendimentos nas áreas urbana e rural, respeitando critérios de urgência e a disponibilidade operacional. A população pode registrar solicitações e acompanhar os serviços por meio dos canais oficiais da Semosp, pelo telefone e WhatsApp (69) 3416-4161, ou presencialmente na sede da secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, no bairro Jardim dos Migrantes.
