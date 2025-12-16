CONGRESSO NACIONAL

Senador de Rondônia ataca o STF ao acusar Corte de romper precedentes e ameaçar a segurança jurídica no julgamento do marco temporal

Marcos Rogério afirma que o Supremo pode declarar inconstitucional uma lei baseada em entendimento firmado pelo próprio tribunal e diz que mudança de posição fragiliza a relação entre os Poderes