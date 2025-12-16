Projeto Beleza sem Filtro certifica mulheres e fortalece a qualificação profissional

Publicada em 16/12/2025 às 15h09
Na noite desta segunda-feira, 15 de dezembro, o auditório da Prefeitura de Espigão do Oeste foi palco da entrega de certificados dos cursos do Projeto Beleza sem Filtro, uma iniciativa voltada à qualificação profissional e ao fortalecimento da autonomia feminina no município.
O projeto teve início no dia 22 de setembro, quando a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CRAS, realizou a abertura do curso de Modelagem e Henna para Sobrancelhas. A ação foi viabilizada por meio de emenda parlamentar da deputada federal Cristiane Lopes, no valor de R$ 60 mil, com contrapartida da Prefeitura Municipal.
Os cursos tiveram carga horária de 20 horas e foram executados pelo SENAC, com aulas ministradas por instrutoras da instituição, atendendo 40 alunas nos períodos vespertino e noturno. Ao todo, o projeto contemplou quatro cursos: Modelagem e Henna para Sobrancelhas, Maquiagem Profissional Avançada, Técnicas de Depilação, Design de Corte Feminino e Novas Tendências de Make Social.
A cerimônia contou com a presença do prefeito Weliton, do vereador Hermes Júnior, da secretária municipal de Assistência Social Delzira, além das equipes da SEMAS e do SENAC, que realizaram a entrega dos certificados às participantes. Todas as alunas concluíram os cursos com 100% de aproveitamento, reafirmando o sucesso da iniciativa e o compromisso do município com a valorização, capacitação e empoderamento das mulheres espigoenses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!