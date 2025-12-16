Prefeitura de Porto Velho avança na saúde com assinatura da compra do Hospital Universitário Municipal

Publicada em 16/12/2025 às 15h29
Solenidade de assinatura simbólica do contrato de aquisição do Hospital Universitário Municipal aconteceu no auditório do Teatro Banzeiros
O auditório do Teatro Banzeiros ficou lotado nesta terça-feira (16) para presenciar um marco histórico para a saúde pública de Porto Velho: a solenidade de assinatura simbólica do contrato de aquisição do Hospital Universitário Municipal.
A iniciativa consolida a implantação de uma estrutura hospitalar própria e amplia o acesso da população aos serviços de saúde de média e alta complexidade.
Com a aquisição, Porto Velho avança ao incorporar, de forma definitiva, uma unidade hospitalar à rede municipal de saúde. O hospital passa a ter perfil universitário, voltado à assistência à população, à formação de profissionais da saúde e ao fortalecimento do atendimento público no município.
De acordo com o Léo Moraes, o investimento assegura a constituição de patrimônio público e maior autonomia administrativa
De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o investimento total é de R$ 39,3 milhões, assegurando a constituição de patrimônio público, maior autonomia administrativa e a capacidade de ampliação e qualificação dos serviços ofertados à população.
“Porto Velho sempre foi vista como uma das piores qualidade na saúde do país e desde do início da nossa gestão estamos trabalhando para mudar essa situação. Com o Hospital Municipal essa realidade vai mudar. E assim a gente vai avançando para que a gente tenha atendimento do SUS, isso é, gratuito e com encaminhamento da UPA para desafogar as outras unidades”, disse o prefeito.
Marília Pimentel disse que o hospital vai atender a população e contribuir para a formação dos profissionais da saúde
A gestão municipal, em parceria com a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), promove a transformação do Hospital das Clínicas no Hospital Municipal Universitário (HMU). A unidade será administrada pela Ebserh, por meio de gestão compartilhada, garantindo eficiência administrativa, qualificação técnica e integração entre ensino e assistência.
MAIS SAÚDE
“É um dia muito importante, porque a prefeitura de Porto Velho adquire agora o hospital para fazer posteriormente a doação para a Unir. Esse hospital vai atender a população e contribuir para a formação dos nossos profissionais da saúde que estão ansiosos por esse momento”, ressaltou a reitora da Unir, Marília Pimentel.
Jaime Gazola finaliza dizendo que além da assinatura, destaca-se a doação futura do prédio para Unir
A expectativa é que o hospital funcione a partir do segundo semestre de 2026. Vale destacar que a iniciativa atende a uma demanda histórica de Porto Velho, que por décadas operou sem um hospital municipal próprio, resultando na sobrecarga das unidades estaduais e na necessidade contínua de pactuações externas. Com a nova estrutura, o município amplia o atendimento aos porto-velhenses e passa também a receber pacientes de outros municípios de Rondônia, reforçando o papel regional da capital na oferta de serviços de saúde pública.
“É um momento histórico para nossa cidade. Hoje também, além da assinatura destacamos a doação futura do prédio para Unir, para que os atendimentos da população possam começar, a Ebserh vai custear o RH, a expansão até 200 leitos, aumento da complexidade para a qualidade de vida de todos nós”, finaliza o secretário da Semusa, Jaime Gazola.
A solenidade contou também com a presença de várias autoridades, entre eles, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que reforçou a felicidade de presenciar o nascimento do primeiro hospital municipal em Porto Velho. O hospital será 100% público, com atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e funcionará como unidade de ensino e pesquisa.
Fotos: José Carlos
