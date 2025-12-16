Prefeitura de Rolim de Moura autoriza construção de campo society em Nova Estrela

Publicada em 16/12/2025 às 15h21
A Prefeitura de Rolim de Moura autorizou o início da obra de construção de um campo society com grama sintética no distrito de Nova Estrela, ampliando os investimentos em infraestrutura esportiva e lazer na localidade.
A autorização ocorreu por meio da Ordem de Serviço nº 4686/2025, que viabiliza a execução da obra conforme projeto aprovado, em atendimento às diretrizes administrativas e técnicas do município. O investimento total é de R$ 438.082,40, com recursos provenientes de emenda parlamentar em parceria com o Governo do Estado e o Município de Rolim de Moura.
A obra contempla a implantação de um campo society com grama sintética, proporcionando um espaço adequado para a prática esportiva, lazer e integração comunitária.
A iniciativa integra o conjunto de investimentos realizados pela atual gestão em Nova Estrela, que tem recebido melhorias estruturais voltadas ao fortalecimento do esporte, da convivência social e da qualidade de vida da população local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!