Encerramento das aulas de Ballet do SINTERO emociona público na Regional Rio Machado

Publicada em 16/12/2025 às 14h27
Na última sexta-feira, dia 12 de dezembro, aconteceu o encerramento das aulas de ballet oferecidas pelo Sintero, na Regional Rio Machado. O evento marcou o fim de mais um ciclo do projeto com uma belíssima apresentação, na qual as pequenas bailarinas subiram ao palco e encantaram o público ao interpretar o tema “O ballet dança a beleza das estações.”
O Projeto Ballet do Sintero é uma iniciativa dos atuais diretores Lúcia Coelho e Josimar Lourenço e, desde 2024, contempla filhas e netas dos filiados/as da Regional Rio Machado, promovendo acesso à arte, à cultura e ao desenvolvimento integral das crianças.
Para a professora Larissa Fernandes, o crescimento das alunas ao longo do projeto foi notável. Ela destaca que o ballet vai muito além da dança, contribuindo para a disciplina, a socialização e, acima de tudo, para o fortalecimento dos laços de afeto entre as crianças e toda a equipe envolvida.
A diretora Lúcia Coelho ressaltou a importância do projeto para a formação das crianças e informou que as inscrições para as novas turmas de 2026 acontecerão no mês de janeiro.
Mais do que dança, o projeto é um espaço de descobertas, amizade e alegria. Momentos como este mostram como o SINTERO, por meio de iniciativas culturais e educativas, contribui para transformar o cotidiano das crianças e fortalecer os laços com as famílias filiadas, deixando lembranças que vão muito além do palco.
