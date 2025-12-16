Deputado Luizinho Goebel recebe lideranças dos distritos de Novo Plano e Guaporé e encaminha demandas de associações rurais

Publicada em 16/12/2025 às 13h40
O deputado estadual Luizinho Goebel recebeu, nesta semana, lideranças comunitárias dos distritos de Novo Plano e Guaporé, pertencentes ao município de Chupinguaia, para tratar de demandas voltadas ao fortalecimento das associações de pequenos produtores rurais da região.
Participaram do encontro Salete, representante do distrito de Novo Plano, e Celim, liderança do distrito de Guaporé. Durante a reunião, foram apresentadas solicitações relacionadas ao apoio às associações locais, com foco na melhoria das condições de trabalho e no incentivo à produção rural.
Entre as demandas encaminhadas estão pedidos das associações AGRINOVA, do distrito de Novo Plano, e ASPRORPH, do distrito de Guaporé, que buscam apoio para o desenvolvimento de atividades voltadas à agricultura familiar e ao fortalecimento da economia local.
As reivindicações passam a integrar a agenda de trabalho do parlamentar, que informou que as solicitações serão analisadas para possível atendimento por meio de ações e recursos estaduais.
De acordo com as lideranças presentes, o diálogo com o deputado representa uma oportunidade de ampliar o apoio às associações de pequenos produtores, contribuindo para o desenvolvimento dos distritos de Novo Plano e Guaporé, no município de Chupinguaia.
O deputado Luizinho Goebel destacou que o contato direto com representantes das comunidades é fundamental para identificar prioridades e encaminhar soluções. A expectativa é de que, nos próximos meses, novas informações sobre o andamento e possível atendimento das demandas sejam divulgadas à população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!