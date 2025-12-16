Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho divulga balanço de ações 2025

Publicada em 16/12/2025 às 12h02
A Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV) é responsável por regular, fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados no âmbito municipal. A agência tem como missão principal garantir a prestação de serviços de qualidade à população, estabelecendo parâmetros justos para tarifas e serviços, por meio de ações de fiscalização, controle e regulação que asseguram transparência, eficiência e equilíbrio entre os interesses dos usuários, do poder público e dos prestadores de serviço.
A ARDPV realizou balanço das ações desenvolvidas recentemente, com destaque para o atendimento às demandas da população relacionadas aos serviços públicos essenciais no município. Os dados foram analisados a partir de julho, nos meses anteriores não houve abertura de processos na Ouvidoria visto que nesse período o órgão estava em fase de implementação.
ATUAÇÃO
De acordo com o levantamento, a ARDPV registrou cinco denúncias relacionadas ao serviço da rodoviária, envolvendo principalmente reclamações sobre organização, atendimento e condições estruturais. Todas as ocorrências foram devidamente encaminhadas para análise técnica e adoção das providências cabíveis junto aos responsáveis pela gestão do espaço, reforçando o papel fiscalizador da agência.
Outro ponto que merece atenção no balanço é o serviço de coleta de lixo, que concentrou o maior número de manifestações da população, com 56 reclamações registradas. As queixas estão relacionadas, em sua maioria, a atrasos na coleta, falhas no atendimento em determinados bairros e necessidade de regularização do serviço. A ARDPV acompanha de perto essas demandas, cobrando soluções e melhorias junto à empresa responsável, com o objetivo de garantir a prestação adequada do serviço à população.
CANAIS DE ATENDIMENTO
Destaque também para a implantação de novos canais de comunicação para facilitar o contato com a população e o registro de demandas. Agora, é possível entrar em contato pelo WhatsApp da diretoria: (69) 3901-6331 e pelo e-mail institucional: [email protected]. Além disso, a agência disponibiliza um formulário digital e um livro de registro físico para registrar informações e solicitações.
No período inicial de funcionamento desses canais, foram registradas duas reclamações encaminhadas pela Ouvidoria Geral do Município e 59 demandas recebidas diretamente pelos canais da ARDPV, reforçando o compromisso da agência com a transparência, o atendimento eficiente e a aproximação com a população.
De acordo com o presidente da Agência, Oscar Netto, as denúncias e reclamações recebidas são fundamentais para o aprimoramento dos serviços públicos, permitindo uma atuação mais eficiente e transparente. “As ações da Agência reforçam o compromisso com a fiscalização, a defesa dos direitos dos usuários e a melhoria contínua da qualidade dos serviços ofertados no município. Reforço a população para continuar utilizando os canais oficiais para registrar denúncias, reclamações e sugestões, contribuindo diretamente para o fortalecimento da gestão pública e o desenvolvimento da nossa capital”, finaliza.
