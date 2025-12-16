Sistema de monitoramento é aliado da Prefeitura no combate às alagações

Publicada em 16/12/2025 às 11h31
O monitoramento contínuo promovido pela Prefeitura de Porto Velho tem possibilitado intervenções estratégicas em diversos pontos da cidade que, por anos, apresentavam fragilidade no escoamento da água durante os períodos mais intensos de chuva.
Com a chegada antecipada do inverno amazônico na capital rondoniense, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) se mobilizou para montar uma estrutura que utiliza câmeras, dados via satélite e um banco de informações alimentado também por denúncias da comunidade.
Entre as regiões que passaram por esse monitoramento estão as avenidas Rio de Janeiro e Guaporé, onde os alagamentos foram solucionados por meio de intervenções específicas, como a ampliação de canais e a abertura de bocas de lobo.
Giovani Marini disse que todo o mapeamento é colocado em prática por equipes que se deslocam até os pontos críticos
De acordo com o secretário executivo de Serviços Básicos do município, Giovani Marini, todo o mapeamento é colocado em prática por equipes que se deslocam até os pontos críticos no momento da chuva, a fim de identificar se o problema é causado por obstrução ou por subdimensionamento da estrutura de drenagem.
“Quando é obstrução, a gente já faz o trabalho imediatamente. Quando é subdimensionamento, abrimos a Ordem de Serviço. Esse mapeamento nos dá a condição de saber exatamente o que precisa ser feito. Com o monitoramento via satélite, conseguimos verificar se as intervenções deram resultado ou não”, explicou Giovani Marini.
O trabalho é desenvolvido de forma integrada com a Superintendência Municipal de Defesa Civil (SMDC).
