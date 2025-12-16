Semusa garante acesso a medicamentos e fortalece cuidado com a população

Publicada em 16/12/2025 às 11h34
Mais de 35 milhões de unidades farmacêuticas foram disponibilizadas em 2025, com investimento superior a R$ 12,7 milhões e apoio da ferramenta Farmapub para facilitar o acesso da população
Para quem depende do Sistema Único de Saúde (SUS), ter acesso ao medicamento no momento certo faz toda a diferença no tratamento e na qualidade de vida. Pensando nisso, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), tem intensificado ações para garantir que os remédios cheguem com regularidade à população.
De janeiro a novembro de 2025, foram disponibilizadas 35.392.430 unidades farmacêuticas — considerando comprimidos, ampolas, frascos, tubos, cápsulas e outros itens — para atendimento nas unidades de saúde do município. O volume corresponde a um investimento de R$12.768.690,66, assegurando o abastecimento da rede municipal e a continuidade dos tratamentos dos usuários do SUS.
Semusa segue investindo na organização da assistência farmacêutica
O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, destaca que os números representam cuidado e responsabilidade com a população. “Garantir o acesso ao medicamento é garantir dignidade e continuidade do tratamento. Esse investimento reflete o compromisso da gestão em manter as unidades abastecidas e atender com qualidade quem procura o serviço público de saúde”, afirmou.
A diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica da Semusa, Maíra Oliveira, reforça que o trabalho vai além da compra dos medicamentos. “Existe todo um planejamento técnico, controle de estoques e logística para que mais de 35 milhões de unidades farmacêuticas cheguem de forma segura e eficiente às unidades. Nosso foco é assegurar acesso regular e atendimento humanizado à população”, explicou.
Maíra Oliveira reforça que o trabalho vai além da compra dos medicamentos
Para facilitar ainda mais o acesso e a logística de quem precisa dos remédios, o município disponibiliza a ferramenta Farmapub. A plataforma permite que cidadãos, profissionais prescritores e usuários do SUS consultem, de forma simples e transparente, a disponibilidade de medicamentos da Atenção Primária à Saúde nas unidades do município, evitando deslocamentos desnecessários e garantindo mais agilidade no atendimento.
A Semusa segue investindo na organização da assistência farmacêutica e em soluções que aproximam o serviço público das pessoas, reafirmando o compromisso com uma saúde mais eficiente, acessível e humana para todos.
