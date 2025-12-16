Bairro Novo Horizonte recebe 650 metros de asfalto na Rua Circular I

Publicada em 16/12/2025 às 11h38
Moradores do bairro Novo Horizonte acompanharam de perto a chegada do asfalto na Rua Circular I. Neurivan Assunção, morador e comerciante há muitos anos no bairro, conta que se sente feliz e alegre com essa ação da Prefeitura. “Era o que a gente esperava e a gente fica feliz, né?”.
A obra, realizada pela Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), marca um avanço importante para a mobilidade e qualidade de vida da população.
Ao todo, foram aplicadas 500 toneladas de massa asfáltica em 650 metros de pavimento novinho, resultado de um trabalho completo que incluiu limpeza, encascalhamento, base, sub-base, imprimação e, por fim, a pavimentação. Um serviço que devolve dignidade aos moradores e garante melhores condições de tráfego para quem utiliza a via diariamente.
Intervenção integra o planejamento da Seinfra para ampliar a infraestrutura urbana em diversas regiões da cidade
O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, destacou a importância do investimento e reforçou o compromisso da gestão com os bairros da capital.
“Estamos trabalhando para reduzir os pontos críticos e entregar ruas seguras, bem estruturadas e duráveis. A pavimentação da Circular I é mais um passo para melhorar a vida das famílias do Novo Horizonte e reforça nosso compromisso com um trabalho responsável e contínuo”.
O asfalto encerra um período de dificuldades enfrentado pelos moradores, que conviviam com poeira, lama e prejuízos no deslocamento. Agora, com o novo asfalto, a rua ganha um novo cenário.
A intervenção integra o planejamento da Seinfra para ampliar a infraestrutura urbana em diversas regiões da cidade, garantindo mais segurança, mobilidade e bem-estar à população de Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!