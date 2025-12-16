Com apoio de Ezequiel Neiva, campo sintético é revitalizado e reinaugurado em Vale do Anari

Publicada em 16/12/2025 às 10h16
O campo de futebol sintético do município de Vale do Anari foi reinaugurado no último domingo, marcando a entrega de um espaço totalmente revitalizado para a prática esportiva e o lazer da população. A obra foi viabilizada por meio de um investimento de R$ 300 mil, assegurado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo a solicitação do vereador Romildo Lemos (PP).
Nesta etapa, o local recebeu a troca integral do gramado sintético, além da instalação de cobertura com tela e pintura geral, garantindo mais segurança, conforto e melhores condições de uso para atletas e frequentadores.
Durante a reinauguração, o deputado Ezequiel Neiva destacou a satisfação em ver o espaço novamente em funcionamento. “Participei da reinauguração da quadra de grama sintética, onde colocamos esse recurso e conseguimos ver a felicidade de todo mundo na utilização deste espaço”, afirmou.
O parlamentar também ressaltou a importância do equipamento esportivo para o município. “É mais entretenimento, um local a mais de lazer para a população e, como deputado estadual, me sinto muito feliz em dar uma contribuição para a cidade”, disse.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) comemorou a entrega da obra e enfatizou os benefícios para a comunidade. “A cidade de Vale do Anari merece. Nossos amigos estão se divertindo nesse espaço que foi completamente revitalizado e se tornou mais uma opção de entretenimento para a população”, destacou.
Ezequiel Neiva ainda reforçou a parceria com as lideranças locais. “Temos atuado em união em conjunto com o prefeito Cleone Lima (MDB) e com o vereador Romildo Lemos para garantir mais ações que possam assegurar investimentos em Vale do Anari, contando com o trabalho do nosso governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), que tem pago nossas emendas e garantido que novos investimentos cheguem aos municípios”, acrescentou.
