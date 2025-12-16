Gestão pública participativa impacta o empreendedorismo em Rondônia

Publicada em 16/12/2025 às 11h06
O fortalecimento da participação cidadã na gestão pública é um passo essencial para construir um ambiente de negócios mais justo, eficiente e sustentável. Nesse sentido, a nova consulta pública lançada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que permite à população escolher os temas que serão fiscalizados em 2026, dialoga diretamente com os princípios defendidos pelo Sebrae em Rondônia ao longo de sua atuação no estado.
A iniciativa, intitulada “Você escolhe, o TCU fiscaliza!”, convida cidadãos de todo o país a apontarem áreas prioritárias da administração pública que impactam diretamente a vida da população e o desenvolvimento dos territórios. Entre os eixos da consulta estão infraestrutura e logística, energia e conectividade, serviços públicos essenciais e assistência a populações vulneráveis, são temas que também integram a agenda estratégica do Sebrae para o fortalecimento dos pequenos negócios.
Em Rondônia, desafios estruturais como a qualidade da infraestrutura, a conectividade digital e a eficiência dos serviços públicos influenciam diretamente a competitividade das micro e pequenas empresas.
Estradas em más condições, energia instável ou falhas na prestação de serviços públicos não são apenas problemas administrativos: representam custos adicionais, perda de produtividade e obstáculos ao crescimento do empreendedorismo local.
O Sebrae em Rondônia, busca iniciativas que ampliam a transparência, o controle social e a escuta ativa da sociedade contribuem para uma gestão pública mais eficiente e alinhada às reais necessidades dos territórios.
Ao permitir que o cidadão acompanhe os desdobramentos práticos de sua participação, a consulta do TCU fortalece a cultura da responsabilidade pública e da governança, fatores decisivos para a atração de investimentos e a geração de oportunidades.
A atuação do Sebrae no estado tem como foco apoiar gestores públicos e empreendedores na construção de políticas públicas mais eficazes, capazes de transformar realidades locais e estimular o desenvolvimento econômico sustentável.
Programas voltados à melhoria do ambiente de negócios, à inovação, à inclusão produtiva e ao fortalecimento da gestão municipal caminham na mesma direção de iniciativas que promovem a participação social e a fiscalização cidadã.
Ao incentivar o protagonismo da população, o TCU reforça que o desenvolvimento não acontece apenas por decreto, mas a partir da escuta, da transparência e da corresponsabilidade entre Estado e sociedade.
Para o Sebrae em Rondônia, esse movimento fortalece as bases de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, onde políticas públicas bem executadas se traduzem em melhores condições para quem empreende e gera renda no estado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!