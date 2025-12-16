“Mamãe Noel dele”: Andressa Urach após assumir namoro com homem 13 anos mais novo

Publicada em 16/12/2025 às 11h08
Andressa Urach entrou no clima natalino ao publicar um ensaio sensual vestida de Mamãe Noel e aproveitou a repercussão para comentar as críticas que passou a receber após tornar público o relacionamento com Flavio Giglioli. A influenciadora, de 38 anos, namora o empresário do funk de 25 anos, diferença de idade que virou alvo de comentários nas redes sociais.
Ao falar sobre o assunto, Andressa afirmou que a disparidade etária não a incomoda e criticou os ataques que recebeu desde o início do namoro. Segundo ela, os julgamentos refletem um preconceito recorrente quando a mulher é mais velha que o parceiro. A influenciadora destacou que vive um momento de tranquilidade e equilíbrio emocional.
A ex-Miss Bumbum também chamou atenção para o que classificou como um duplo padrão social. De acordo com Andressa, relações em que homens mais velhos se envolvem com mulheres mais jovens costumam ser vistas com naturalidade, enquanto o oposto ainda provoca reações negativas. Para ela, a idade não interfere em sua autoestima, sensualidade ou valor pessoal.
Durante o desabafo, Andressa afirmou que se sente mais segura e satisfeita nesta fase da vida, ressaltando que faz escolhas com mais consciência. Ela disse ainda que não pretende se abalar com críticas externas e que prefere manter o foco no bem-estar pessoal.
A influenciadora também contou como conheceu Flavio Giglioli. Segundo o relato, o empresário teria usado uma história falsa para iniciar contato, dizendo que já havia tido um envolvimento amoroso com ela no passado. Ao descobrir que a versão não era verdadeira, Andressa afirmou ter encarado a situação com bom humor. A aproximação evoluiu para conversas, encontros e, posteriormente, para o início do relacionamento. Atualmente, os dois moram juntos.
