Mãe de Virginia Fonseca curte post sobre suposta indireta para Ana Castela

Margareth Serrão, mãe de Virginia, acabou sendo envolvida na controvérsia que voltou a colocar a influenciadora e Ana Castela no centro das discussões nas redes sociais. A repercussão ganhou novo fôlego após usuários apontarem que Serrão curtiu uma publicação que sugeria que o vídeo divulgado por Virginia teria sido, de fato, uma indireta para a atual companheira de Zé Felipe.
O gesto foi interpretado por parte do público como um sinal de concordância com as especulações que circularam após a postagem da apresentadora do SBT. A interação reacendeu o debate virtual e ampliou a polêmica, que já vinha dividindo opiniões entre fãs e internautas.
A controvérsia teve início quando Virginia publicou um vídeo dublando um áudio da personagem Leila, interpretada por Juliana Paes na série “Os Donos do Jogo”, da Netflix. O trecho escolhido menciona mudanças no comportamento de um homem e rapidamente passou a ser associado, por alguns usuários, à vida pessoal envolvendo Ana Castela e Zé Felipe.
Enquanto parte da web enxergou a dublagem como uma provocação indireta, outros defenderam que o conteúdo não passava do uso de um áudio popular de série, sem relação direta com a cantora sertaneja. Nos comentários, houve tanto críticas quanto pedidos para que o público evitasse interpretações exageradas.
Essa não é a primeira vez que os nomes de Virginia e Ana Castela aparecem ligados a conflitos virtuais. Em novembro, Ana Luiza Sanches, amiga próxima da boiadeira, também protagonizou uma discussão online ao fazer críticas públicas direcionadas à influenciadora, episódio que gerou ampla repercussão na época.
Até o momento, nem Virginia, nem Ana Castela, tampouco Margareth Serrão se manifestaram diretamente sobre a nova interpretação envolvendo a curtida da postagem.
