ENTREVISTA

“Houve gente que passou semanas dentro da mata caçando indígena”, diz advogado ao relatar a colonização de Rondônia

Advogado ligado à pauta indígena afirma que Estado errou, incentivou ocupações e permitiu especulação; apresentador reconhece direitos originários, mas cobra solução para famílias retiradas após decisões judiciais