Ratinho comenta fala de Zezé e defende postura do SBT: “Sempre foi isento”

Publicada em 16/12/2025 às 10h28
O apresentador Ratinho usou seu programa no SBT, exibido na noite de segunda-feira (15), para sair em defesa da emissora diante das críticas recentes que ganharam força nas redes sociais. Sem citar nomes, o comunicador comentou declarações que repercutiram nos últimos dias e foram atribuídas ao cantor Zezé Di Camargo.
Durante o discurso, Ratinho afirmou que o canal fundado por Silvio Santos não adota posicionamento partidário e sempre manteve uma postura de independência editorial. Segundo ele, parte dos ataques estaria relacionada ao atual cenário de polarização política no país.
“O SBT não tem lado, nunca teve. Não tem partido e sempre foi isento”, afirmou o apresentador ao público. Ele também criticou tentativas de vincular o lançamento do SBT News a disputas políticas, avaliando esse tipo de leitura como equivocada.
Ratinho ressaltou que a inauguração do novo canal de jornalismo contou com a presença de representantes dos Três Poderes, o que, segundo ele, demonstra respeito institucional e compromisso com a pluralidade. Para o apresentador, a proposta do SBT News segue a linha histórica da emissora.
Ao encerrar, Ratinho destacou que o grupo continuará fiel aos valores deixados por Silvio Santos, reforçando que o foco do SBT é entretenimento e informação sem alinhamento ideológico.
